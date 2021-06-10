السياحة عن غلق المنشآت المخالفة: مش بيساعدونا نتعاطف معاهم وياخدوا فرصة تانية

قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية، إن غلقًا فوريًّا يُطبَّق على المنشآت السياحية حال مخالفة الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمنظم لعمليات التشغيل وفقًا للضوابط المعتمدة، لا يتضمن توجيه إنذارات للمخالفين.

وأشار إلى أن الـ25 فندقًا و17 مطعمًا التي تقرر غلقها بسبب مخالفتها للإجراءات هي نتاج لعمل جولات مرورية خلال شهر مايو الماضي، لافتًا إلى أن لجان التفتيش تواصل العمل بصفة مستمرة وتؤدي دورها.

وشدد على أنه لا يتم غلق منشأة إلا عندما يكون صاحبها غير ملتزم تمامًا، معقبًا: «البعض مش بيساعدونا إننا نتعاطف معاهم وبالتالي ياخدوا فرصة تانية».

وأوضح مساعد الوزير، أن قرار غلق الفندق المخالف يعني عدم السماح بإدخال نزلاء جدد للمنشأة، فيما النزلاء الموجودون بالفعل يستكملون مدة إقامتهم بشكل طبيعي، لافتًا إلى أن النزلاء الحاجزين في الفندق ولم تبدأ إقامتهم يتم تحويلهم إلى فنادق أخرى.

وأكد أنه بعد تنفيذ قرار الغلق أسبوعًا ودعم الغرامة المقررة بأربعة آلاف جنيه، فإن لجنة معنية تتفقد المنشأة للتأكد من تطبيق الاشتراطات المُحدِّدة لعمليات التشغيل، وبالتالي يتم السماح له باستنئاف العمل من جديد، مشددًا على أن كلًا من الغلق أو الفتح يكون بقرار إداري.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أصدرت قرارات بغلق عددٍ من المنشآت السياحية المخالفة للإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، وذلك لمدة أسبوع، منها 25 فندقا البحر الأحمر وجنوب سيناء و17 مطعمًا سياحيًّا بالقاهرة.