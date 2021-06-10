إبراهيم عادل يكشف حقيقة انتقاله للأهلي

كشف إبراهيم عادل لاعب بيراميدز والمنتخب الأولمبي، حقيقة تعاقده مع النادي الأهلي.

وذكرت تقارير صحفية أن الأهلي نجح في الحصول على توقيع إبراهيم عادل، بعد تألقه مع بيراميدز في الفترة الأخيرة.

وقال إبراهيم عادل في تصريحات تلفزيونية: «لا أعرف أي شيء على الإطلاق وكل شيء بخصوص هذا الأمر في يد النادي».

وأضاف: «دائما أحاول تقديم أفضل ما لدي من أجل الظهور بشكل جيد، والجميع سيتقبل قرار شوقي غريب في اختياراته للمنتخب».

منتخبنا الأولمبي حقق فوزا غاليا على جنوب إفريقيا بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على ستاد السويس ضمن الاستعدادات لأولمبياد طوكيو.