شوقي: اليوم الواحد في الامتحان التجريبي للثانوية العامة يتطلب طباعة مليون بابل شيت

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن يوم واحد من الامتحان التجريبى الثالث للثانوية العامة يتطلب طباعة مليون بابل شيت، كما يتطلب يوم واحد في الامتحان التجريبي طباعة وتوزيع 900 ألف كراسة امتحان.

وأضاف شوقي، عبر لأحد جروبات "الواتساب"، أن الامتحان النهائي يتطلب طباعة ونقل وتوزيع 9 ملايين بابل شيت، ما يعني تحمل تكاليف باهظة ولوجستيات هائلة، متابعا: "هناك جيش من الزملاء يعملون ليلا نهارا وبالتالي أرجو أن نتفهم أن التنفيذ شديد التعقيد والصعوبة ولا نكثر من الطلبات اللانهائية".

ورد شوقي، على تساؤلات أولياء الأمور حول كيفية الإجابة في البابل شيت هل سيكون بالرصاص أم بالجاف، قائلا: "سيتم إصدار كل تلك التعليمات قبل الامتحان التجريبي، وكذلك فيديو شرح مفصل لذلك".

وتابع: "يجب ملاحظة أن الإجابة عن هذا السؤال ترتبط بنوعية السكانرز المملوكة للوزارة + نوع الورق المستخدم + ال software المستخدم في التصحيح وبالتالي يجب انتظار التعليمات".