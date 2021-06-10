مدرب الزمالك يحذر من حرب الوكلاء

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفضه استغلال بعض وكلاء اللاعبين لاسم الزمالك لرفع أسعار اللاعبين في الفترة الحالية.

وأوضح المدير الفني للفريق الأبيض في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة لطلبه التعاقد مع أحد لاعبي الدوري الأفارقة بالرغم من تأكيدات وكيل أعمال اللاعب على سعي الزمالك لضمه.

وشدد كارتيرون على أنه لن يتعاقد مع لاعبين أقل في المستوى من المجموعة الموجودة حاليا، وأوضح أن الصفقات الجديدة يجب أن تكون أفضل من اللاعبين المتواجدين بالفريق أو في نفس مستواهم خاصة وأن الزمالك يضم لاعبين على أعلى مستوى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.