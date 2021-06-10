بايدن: تبرع الولايات المتحدة بـ500 مليون لقاح يعزز المكافحة العالمية لكوفيد-19

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن تبرع الولايات المتحدة بـ500 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 من شركة فايزرـ يعد خطوة "تعزيزية" للمعركة العالمية ضد الفيروس.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي في لندن، اليوم الخميس إن "الولايات المتحدة ستشتري 500 مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا ونتبرع بها إلى 100 دولة".

وأضاف بايدن: "نحن نتخذ خطوة كبيرة من شأنها أن تزيد من حدة المعركة العالمية ضد هذا الوباء"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستكون "ترسانة اللقاحات" تمامًا كما كانت "ترسانة الديمقراطية" خلال الحرب العالمية الثانية.

وتابع: "إن تبرعنا باللقاحات لا يحتوي على ضغوط للحصول على خدمات أو تنازلات محتملة، نحن نفعل هذا لإنقاذ الأرواح، لوضع حد لهذا الوباء، هذا كل شيء".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يتعرض فيه بايدن لضغوط لبذل المزيد من الجهد لتلقيح العالم، بعد أن أصبحت إمدادات اللقاح وفيرة في الولايات المتحدة، لكن الفيروس لا يزال مستعراً في العديد من البلدان الأخرى وسط نقص في اللقاحات.

ووصل بايدن إلى المملكة المتحدة اليوم الخميس استعدادا للمشاركة في قمة مجموعة السبع الاقتصادية الكبرى التي تبدأ غدا الجمعة وتستمر ثلاثة أيام في مدينة كورنوال جنوب غرب إنجلترا.