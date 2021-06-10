تجريد سياسية ألمانية بارزة من درجة الدكتوراة إثر اتهامها بالانتحال الأكاديمي

جردت جامعة برلين الحرة، اليوم الخميس، السياسية البارزة فرانسيسكا جيفاي من درجة الدكتوراه بتهمة الانتحال، وذلك بعد أسابيع من استقالتها من منصب الوزيرة الاتحادية لشئون الأسرة في حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على خلفية الاتهام ذاته.

وذكر راديو (فرنسا) الدولي أن الجامعة ألغت لقب الدكتوراه لجيفاي بعد مراجعة أطروحة الدكتوراه التي قدمتها عام 2009، حيث توصل مجلس إدارة الجامعة إلى "اتفاق بالإجماع بعد مراجعة شاملة"، وخلص إلى أن جيفاي حصلت على اللقب "على أساس ممارسة الخداع بشأن استقلال جهدها العلمي".

وفي المقابل، نفت جيفاي، المرشحة لتولي منصب عمدة برلين، والتي كان يُنظر إليها على أنها من أصدق المسئولين داخل الحياة السياسية الألمانية - في بيان - أي نية لارتكاب الاحتيال، إلا أنها تقبلت قرار الجامعة.

وقدمت جيفاي - في الشهر الماضي - استقالتها من منصبها كوزيرة اتحادية لشؤون الأسرة بسبب عناوين وسائل الإعلام السلبية التي شككت في طريقة حصولها على شهادة الدكتواره، إلا أنها أكدت عزمها الترشح لمنصب عمدة برلين عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي في انتخابات سبتمبر المقبل.

وكانت مزاعم الانتحال والسرقة الأدبية تلاحق جيفاي، البالغة من العمر 43 عامًا، منذ عام 2019، عندما فتحت الجامعة الحرة تحقيقًا في أطروحة الدكتوراه الخاصة بها حول السياسة الأوروبية.

وأشارت منصة "فروني بلاج ويكي"، التي تفحص وتوثق مدى الانتحال في أطروحات الدكتوراه الألمانية، إلى أن حوالي 49 صفحة من أصل 265 صفحة من الأطروحة، احتوت على علامات تدل على الانتحال، مثل الإقتباسات غير المنسوبة إلى مصادرها الأصلية وكذلك النسخ واللصق من أعمال أخرى.