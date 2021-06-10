فيلم «للإيجار» لا يحقق إيرادات أمس بدور العرض

حقق فيلم «للإيجار» للفنان خالد الصاوي، صفر إيرادات أمس الأربعاء بدور العرض، مما دفع عدد من أصحاب دور العرض للتفكير في رفع الفيلم، حيث أن إجمالي إيراداته بلغت 134 ألف جنيه خلال 15 يوما، وهو أقل إيرادا وسط أفلام «أحمد نوتردام»، و«ماما حامل»، و«ديدو»، و«ثانية واحدة»، المنافسين له.

وصرح منتج «للإيجار» محمد دياسطي بأن العمل تعرض لعدة مشكلات من قبل بعض دور العرض التي تعرض الفيلم، من إعاقة دخول الجمهور أو الاستمتاع بعرضه، مشيرا إلى أنه لاحظ إحدى تلك الوقائع بنفسه داخل أحد السينمات الكبرى بمحافظة الاسكندرية، حيث لم تسمح للجمهور بدخول الفيلم بدعوى أن التذاكر كلها مباعة، وهو نفس الأمر الذي حدث بسينما في منطقة ألماظة على الرغم من عدم عرض السينما للفيلم في قاعتهم، بيمكت تلقى شكوى من أن جمهور أحد السينمات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، وخروجهم من الفيلم وسط عرضه بسبب وجود مشكلات في الصوت.

«للإيجار» تأليف وإخراج إسلام بلال في أولى تجاربه مع الأفلام الروائية الطويلة، وبطولة خالد الصاوي، ومحمد سلام، وشيري عادل، وياسر الطوبجي، وهايدي رفعت، وعصام السقا.

الفيلم تدور أحداثه في إطار تشويق كوميدي عن الوحدة والعزلة، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض احدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض.