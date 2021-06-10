بوستيكوجلو يتولى تدريب سيلتك الاسكتلندي

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أعلن نادي سيلتك الاسكتلندي اليوم الخميس، تعيين انجي بوستيكوجلو المدرب السابق لمنتخب أستراليا، في منصب المدير الفني للفريق بعقد يمتد لمدة 12 شهرا.

ومع ذلك سوف يتعين على بوستيكوجلو الانتظار لإنهاء عشرة أيام في العزل الطبي الخاص بفيروس كورونا قبل أن يتولى مهام منصبه في نادي سيلتك لعدة أيام.

ورحل بوستيكوجلو عن تدريب يوكوهاما اف مارينوس الياباني من أجل تدريب سيلتك.

وتولى بوستيكوجلو /55 عاما/ تدريب العديد من الأندية وفاز بلقب كاس آسيا مع المنتخب الاسترالي في 2015 بجانب الصعود بالمنتخب لمونديال 2014 و2018.

وكان سيلتك يرغب في البداية في التعاقد مع إيدي هوي لخلافة نيل لينون في تدريب الفريق لكن لم يتوصل لاتفاق مع المدرب السابق لبورنموث.