محافظ أسيوط: الانتهاء من ٨٧ مدرسة ضمن مشروع حياة كريمة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم الانتهاء وتسليم 87 مدرسة بطاقة 1219 فصلاً وبقيمة إجمالية تصل إلى 426 مليون جنيه والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية ما بين (إنشاء جديد، تعلية، إحلال كلي أو جزئي).

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء مدارس جديدة وتطوير وتوسعة المدارس القائمة بالفعل لتهيئة الأجواء المناسبة وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب حرصاً علي مستقبلهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة أسيوط للأبنية التعليمية، حيث ناقش اللقاء الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة وخطة تطوير وصيانة المدارس بمختلف قرى ومراكز المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي وجهود المحافظة للدفع بالمشروعات الخدمية الحيوية التي تعود بالنفع العام على المواطنين في مختلف القطاعات وفي إطار خطة الدولة الخدمية والتنموية.

وأكد محافظ أسيوط، على أهمية الدور الذي تقوم به هيئة الأبنية التعليمية من بناء مدارس جديدة وتطوير مدارس قائمة بالفعل مما يؤدي للنهوض بالعملية التعليمية حيث تقوم بإتاحة فرص تعليمية لكل الأطفال وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب من سكان الريف والحضر كما أن بناء المدارس الجديدة يساعد في تخفيف الكثافة الطلابية في الفصول.

وأشار المحافظ إلى أن مدينة أسيوط شهدت مؤخرًا إنشاء مدرستين رسميتين للغات منهم مدرسة تم افتتاحها هي مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب والتي تم انشائها على مساحة 4387 متر بإجمالي 56 فصل دراسي بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة بتكلفة إجمالية بلغت 13مليون و880 ألف جنيه ومدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحي غرب أسيوط والتي يجري انشائها على مساحة 3400 متر بإجمالي عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا لاستيعاب الاقبال المتزايد في أعداد المتقدمين على المدارس الرسمية (التجريبية) واللغات تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وذلك ضمن الحلول العاجلة التي تم وضعها لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية حرصاً على مستقبل أبنائنا الطلاب وحرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية.

ووجه اللواء عصام سعد بضرورة تنسيق وتضافر الجهود بين كافة الجهات والابنية التعليمية لتوفير الأراضي الازمة لبناء المدارس الجديدة خاصة في القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة لتوفير ومناخ تعليمي جيد بهذه القرى لتحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة.

من جانبه أوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة أسيوط للابنية التعليمية أن إجمالي المدارس التي تم ويجري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتنمية قرى مصر مبادرة "حياة كريمة " يبلغ عددها 121 مدرسة بإجمالي عدد فصول يبغ 1227 فصل دراسي وتم الانتهاء من عدد 87 مدرسة واستلامهم ابتدائياً في الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1219 فصل دراسي وبتكلفة اجمالية بلغت 426.6 مليون جنيه لافتا إلى أن إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط في الفترة من 1 يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2022 شاملة مدارس حياة كريمة بلغ 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه.