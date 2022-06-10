مصرع طفل غرقا بمياه ترعة في الصف

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لقى طفل مصرعه غرقا، خلال السباحة بمياه إحدى الترع بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق طفل بمياه إحدى الترع بدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ.

وتبين غرق طفل خلال السباحة، وتمكنت القوات من تحديد هويته، وانتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وبسؤال أفراد أسرته لم يشتبهوا في وفاته جنائيا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.