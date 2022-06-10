 عبدالمنعم سعيد: الحوار الوطني لابد أن يتم وفقا للدستور ورؤية مصر 2030 - بوابة الشروق
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عبدالمنعم سعيد: الحوار الوطني لابد أن يتم وفقا للدستور ورؤية مصر 2030

أحمد علام
نشر في: الجمعة 10 يونيو 2022 - 3:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 يونيو 2022 - 3:56 ص

قال الكاتب الصحفي عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني، لابد من أن يتم وفقا للدستور ورؤية مصر 2030.


وأضاف سعيد في حواره لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، على فضائية «صدى البلد» مساء الخميس: «لابد أن نسبق الزيادة السكانية بمعدل نمو كبير وهو ما نقوم به فعليا الآن»، مشيدا بالمشروعات التي حققتها الدولة على أرض الواقع خلال السنوات القليلة الماضي، والانتقال إلى دولة صناعية تواكب التطورات حول العالم.

أتي ذك على خلفية دعوة القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوى السياسية والأحزاب للجلوس على مائدة الحوار الوطني للاستماع لآرائهم حول عدد من الملفات والقضايا المهمة.


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