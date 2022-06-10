روسيا تدين بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي

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أدانت روسيا اليوم الجمعة بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها تطالب الجانب الإسرائيلي "بوقف هذه الممارسة الشريرة"

وذكرت الوزارة في بيان أورده موقع قناة "روسيا اليوم" أن سلاح الجو الإسرائيلي ضرب في 10 يونيو، أراضي الجمهورية العربية السورية، وكان الهدف من الهجوم مطار دمشق الدولي.

وأوضحت الوزارة في البيان "في هذا الصدد، علينا أن نؤكد مرة أخرى أن القصف الإسرائيلي المستمر على أراضي الجمهورية العربية السورية في انتهاك للقواعد الأساسية للقانون الدولي أمر غير مقبول على الإطلاق".

تابع البيان " نحن ندين بشدة الهجوم الاستفزازي الذي ارتكبته إسرائيل على أهم هدف في البنية التحتية المدنية السورية".

وشددت الخارجية الروسية على أن "مثل هذه الأعمال غير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية وتعرض حياة الأبرياء لخطر حقيقي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة النقل السورية أنه تم تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية بالمطار وخروجها عن الخدمة.

وأوضحت الوزارة عبر تطبيق تليجرام أنه سيتم الإعلان عن مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات والتأكد من سلامتها وأمان الحركة التشغيلية للمطار وبالتنسيق مع النواقل الجوية، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء(سانا).

ويقع المطار جنوبي العاصمة السورية دمشق.

ويأتي بيان وزارة النقل بعد إعلان مصدر عسكري سوري عن قيام إسرائيل بشن هجوم صاروخي فجر اليوم مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق، مضيفا"تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأكد المصدر أن "العدوان أدى لإصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".