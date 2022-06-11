 مبابي بعد تعادل فرنسا: لم أكن بكامل جاهزيتي أمام النمسا وسنحاول الفوز على كرواتيا - بوابة الشروق
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مبابي بعد تعادل فرنسا: لم أكن بكامل جاهزيتي أمام النمسا وسنحاول الفوز على كرواتيا

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 10 يونيو 2022 - 11:59 م | آخر تحديث: السبت 11 يونيو 2022 - 12:02 ص

تحدث كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، بعد تعادل منتخب بلاده أمام النمسا، في دوري الأمم الأوروبية.

وتعادل منتخب فرنسا أمام مضيفه النمساوي (1-1)، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أمم أوروبا.

وقال كيليان مبابي في تصريحاته عبر TF1: "لم نحقق الفوز، ولم نأخذ ما أردناه قبل المباراة، لكن سنعمل على محاولة الفوز يوم الإثنين ضد كرواتيا".

وأضاف:"أشعر بالآسف على الفرص المهدرة ، لم آرى المرمى كما ينبغي ، لكن يجب أن نحافظ على الثقة في الدقائق الاخيرة ونلعب بمستوى عالٍ ونصعب الأمور على الخصم ، لاداعي للقلق ، فانا آبقى فخورا دائما".

أتم:" شاركت وأنا لست جاهز بنسبة 100٪ ولكن إذا احتاجني المدرب ، سأكون موجود، الآن سنركز على المباراة الأخيرة قبل نهاية الموسم ، يمكننا أن نحقق الفوز".


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