مبابي بعد تعادل فرنسا: لم أكن بكامل جاهزيتي أمام النمسا وسنحاول الفوز على كرواتيا

تحدث كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، بعد تعادل منتخب بلاده أمام النمسا، في دوري الأمم الأوروبية.

وتعادل منتخب فرنسا أمام مضيفه النمساوي (1-1)، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أمم أوروبا.

وقال كيليان مبابي في تصريحاته عبر TF1: "لم نحقق الفوز، ولم نأخذ ما أردناه قبل المباراة، لكن سنعمل على محاولة الفوز يوم الإثنين ضد كرواتيا".

وأضاف:"أشعر بالآسف على الفرص المهدرة ، لم آرى المرمى كما ينبغي ، لكن يجب أن نحافظ على الثقة في الدقائق الاخيرة ونلعب بمستوى عالٍ ونصعب الأمور على الخصم ، لاداعي للقلق ، فانا آبقى فخورا دائما".

أتم:" شاركت وأنا لست جاهز بنسبة 100٪ ولكن إذا احتاجني المدرب ، سأكون موجود، الآن سنركز على المباراة الأخيرة قبل نهاية الموسم ، يمكننا أن نحقق الفوز".