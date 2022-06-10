الشوربجي يهزم طارق مؤمن ويتأهل إلى نهائي بطولة نيكر موريشيوس للإسكواش

تأهل الإنجليزي محمد الشوربجي إلى دور النهائي ببطولة نيكر موريشيوس المفتوحة للإسكواش، والتي تستضيفها جزيرة جراند باي ب موريشيوس، في الفترة من 7 حتى 11 يونيو الجاري بمجموع جوائز يقدر ب 110 ألاف دولار أمريكي.

واستطاع الشوربجي التأهل إلى دور النهائي بعد فوزه على طارق مؤمن لاعب منتخب مصر بثلاثة اشواط نظيفة في مباراة استمرت لمدة 57 دقيقة.

وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: (11-7), (11-5), (14-12).

ويلتقي الشوربجي مع البيروفي دييجو إلياس بدور النهائي والمقرر اقامته غدًا، واستطاع دييجو إلياس التأهل لدور النهائي بعد فوزه على النيوزيلاندي بول كول بثلاثة أشواط نظيفة. وتشهد هذه البطولة أول مشاركة ل محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميًا تحت العلم الإنجليزي.