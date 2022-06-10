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تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط تشكيل عصابي يروج لممارسة الأعمال المنافية للآداب على الإنترنت داخل نادي صحي بالجيزة.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة إلى وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى من خلالها المُعلن استعداده لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية تحت ستار جلسات المساج بنادي صحي بالجيزة.

استهدفت الإدارة مقر النادى المشار إليه وأمكن ضبط تشكيل عصابى مكون من شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، و5 سيدات ل 3 منهم معلومات جنائية، وكذا ضبط شخصين من راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وبمواجهة المتهمين أقر أحد المتهمين بتزعمه التشكيل العصابى وقيامه بتسهيل استغلال المتهمات فى الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين، وأضاف الآخر بقيامه وإحدى السيدات بمعاونة زعيم التشكيل وإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها لذات الغرض.

وبمواجهة باقى المتهمات اعترفن باعتيادهن ممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية، وبمناقشة المتهمان الآخران أقرا بترددهما على النادى محل الضبط بقصد ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية. يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.