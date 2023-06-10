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رسميا .. أستون فيلا يعلن تعاقده مع تيليمانس

شريف أبوحمد
نشر في: السبت 10 يونيو 2023 - 10:28 م | آخر تحديث: السبت 10 يونيو 2023 - 10:28 م

أعلن أستون فيلا عن تعاقده مع نجم ليستر سيتي يوري تيليمانس في صفقة انتقال حر.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي أستون فيلا فإن النجم البلجيكي الدولي سيصبح لاعباً رسمياً للفيلا في 1 يوليو بعد إنتهاء عقده مع ليستر سيتي.

وكان تيليمانس قد لعب على مستوى عالي مع فريقه السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز . ومثل تيليمانس أندية أندرلخت وموناكو بين عدة أندية سابقة بينما لعب مع ليستر سيتي ايضا فريقه السابق وساعد الفريق على تحقيق كأس إنجلترا في 2021.

ومثل تيليمانس منتخب بلجيكا في كأس العالم في 2018 و2022 وكأس الأمم الأوروبية 2020. 


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