سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن أستون فيلا عن تعاقده مع نجم ليستر سيتي يوري تيليمانس في صفقة انتقال حر.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي أستون فيلا فإن النجم البلجيكي الدولي سيصبح لاعباً رسمياً للفيلا في 1 يوليو بعد إنتهاء عقده مع ليستر سيتي.

وكان تيليمانس قد لعب على مستوى عالي مع فريقه السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز . ومثل تيليمانس أندية أندرلخت وموناكو بين عدة أندية سابقة بينما لعب مع ليستر سيتي ايضا فريقه السابق وساعد الفريق على تحقيق كأس إنجلترا في 2021.

ومثل تيليمانس منتخب بلجيكا في كأس العالم في 2018 و2022 وكأس الأمم الأوروبية 2020.