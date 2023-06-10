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الجبل الأسود تنتخب برلمانا جديدا غدا الأحد

بودجوريتشا - د ب أ
نشر في: السبت 10 يونيو 2023 - 9:26 م | آخر تحديث: السبت 10 يونيو 2023 - 9:26 م

تنتخب جمهورية مونتنيجرو (الجبل الأسود) غدا الأحد برلمانا جديدا.

وبعد التصويت بعزل الرئيس الموالي للغرب، ميلو ديوكانوفيتش، الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة، من منصبه في أبريل الماضي، فإن المشهد الحزبي في هذه الدولة الواقعة في منطقة البلقان صار في حالة اضطراب.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحا وتغلق في الثامنة مساء.

ومن المتوقع الإعلان عن النتائج الأولية في وقت متأخر من مساء الأحد.

والجبل الأسود، البالغ تعداد سكانها 600 ألف نسمة، هي عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.


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