علام يزور معسكر منتخب مصر ويجتمع بفيتوريا واللاعبين

حرص جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، على زيارة معسكر منتخب مصر والذي انطلق اليوم السبت استعدادًا لمباراتي غينيا المقرر لها يوم ١٤ يونيو من الشهر الجاري بمراكش في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا ٢٠٢٤ ، ثم ودية جنوب السودان المقرر لها يوم ١٨ بالقاهرة.

عقد جمال علام جلسة مع روي فيتوريا المدير الفني وأكد على مساندة المجلس للمنتخب والعمل على توفير كل طلبات الفريق، كما طالب اللاعبين بمواصلة نتائجهم الإيجابية الفترة الأخيرة مع المنتخب تحت قيادة روي فيتوريا والفوز على غينيا لتصدر المجموعة، وحسم التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.