إعلام عبري: قتلى وجرحى في حادث أمني صعب بمدينة رفح الفلسطينية

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

نقلت شبكة «قدس» الإخبارية عن وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، قولها إن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرضوا لـ«حادث أمني صعب» في رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت مصادر صحفية، إلى رصد مروحيات الاحتلال تنفذ عمليات إجلاء في مدينة رفح الفلسطينية، بالتزامن مع قصف مدفعي واشتباكات ضارية وسط المدينة.

وأفاد شهود عيان لوكالة «أنباء العالم العربي»، بأن هناك «حالة من الاستنفار للجيش الإسرائيلي في محيط المخيم، وهناك عدة طائرات هليكوبتر هبطت في المكان».

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، أن عناصرها تمكنوا من تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح الفلسطينية.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، إنها تمكنت من إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح، مشيرة إلى أن عناصرها دكّوا محيط المنزل بقذائف الهاون فور وصول قوة الإنقاذ للمكان.