واشنطن توزع مشروع قرار معدل بشأن اقتراح وقف إطلاق النار في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وزعت واشنطن مشروع قرار معدلا بمجلس الأمن بشأن الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار، في غزة.

ويرحب مشروع القرار الأمريكي المعدل باقتراح وقف إطلاق النار ويحث الطرفين إسرائيل وحركة حماس على تنفيذه بالكامل دون تأخير ودون شروط، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

كما رحب مشروع القرار باقتراح وقف إطلاق النار المعلن في 31 مايو وقبلته إسرائيل ويدعو حماس لقبوله.

ورحب مشروع القرار الأمريكي باستعداد مصر وأمريكا وقطر للعمل لضمان استمرار التفاوض حتى التوصل إلى كل الاتفاقات، فيما يرفض مشروع القرار أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن قبل نحو أسبوعين عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وأضاف بايدن أن المرحلة الأولى المقترحة مدتها 6 أسابيع تقضي بوقف لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل والإفراج عن المحتجزين ورفات المتوفين منهم.

وتابع بايدن أن المرحلة الثانية ستشهد إطلاق سراح بقية المحتجزين بما في ذلك الجنود وإدامة وقف إطلاق النار، فيما تتعلق المرحلة الثالثة بما بعد الحرب وإعادة الإعمار.