وزيرا خارجية السعودية وروسيا يبحثان آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الإثنين، نظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش مشاركة المملكة، كدولة مدعوة للانضمام لمجموعة بريكس، في الاجتماع الوزاري لمجموعة بريكس في مدينة نيجني نوفجورود الروسية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) .

كما استعرض الوزيران العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه في شتى المجالات.

وافتتح اليوم الاثنين، اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، الذي يستمر لمدة يومين، في مدينة نيجني نوفجورود الروسية.

يشار إلى أن تكتل بريكس تأسس عام 2006، ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا، قبل انضمام مصر وأثيوبيا وإيران والإمارات إليه مطلع 2024.