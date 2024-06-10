بروتوكول تعاون بين أكاديمية الفنون وجامعة بدر

وقعت الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، والدكتور أشرف الشيحي، رئيس جامعة بدر، بروتوكولًا للتعاون المشترك، يهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق في مجال التعليم والبحوث التطبيقية.

يتضمن البروتوكول تبادل أعضاء هيئة التدريس والخبراء والمتخصصين، وتقديم الاستشارات، والتعاون في مجالات جودة البرامج وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس وتطوير المناهج والخطط الدراسية. كما يشمل التعاون العلمي في إثراء العملية التعليمية وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات العلمية والمادية لدى الطرفين من مراكز بحثية ومعامل وورش إنتاجية، والعمل على تحقيق التنسيق والتعاون في كافة المراحل البحثية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف الشيحي، رئيس جامعة بدر، أن البروتوكول هو نقطة انطلاق لخطوة جديدة من التعاون بين الجامعة والأكاديمية، خاصة أن أكاديمية الفنون هي مؤسسة عريقة لها خبرة وباع طويل في تعليم الفنون وتخريج أجيال من الموهوبين والمبدعين.

من جانبها، أكدت الدكتورة غادة جبارة أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لأكاديمية الفنون، وأنه يعد بداية مبشرة للطرفين، متمنية تحقيق مزيد من التعاون المثمر بين الجانبين.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور هشام جمال، نائب رئيس الأكاديمية، والدكتور عمرو التربي، نائب رئيس جامعة بدر للعلاقات الدولية، والدكتور محمود فهمي، نائب رئيس جامعة بدر للدراسات العليا وشؤون البحث، والدكتور فوزي الشامي، عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية، والدكتور رامي بنيامين، وكيل كلية العلوم السينمائية والمسرحية، والدكتورة سمر سعيد، عميدة المعهد العالي للفنون الشعبية، والدكتورة نسرين رشدي، عميدة المعهد العالي للموسيقى الكونسيرفاتوار، والدكتور حسام محسب، عميد المعهد العالي لفنون الطفل، والدكتور محمد كمال، عميد المعهد العالي للسينما بالإسكندرية.



