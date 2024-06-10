اتحاد منتجي الدواجن: الأسعار ارتفعت بأكثر من 20% بسبب موجات الحر

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن ارتفعت بأكثر من 20% الأيام الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الأحد، أن الأسعار كانت قد سجلت انخفاضا بعد شهر رمضان، بنسبة أكثر من 25% واستمر هذا الانخفاض لمدة 4 أسابيع، إلا أن جاءت موجات الحر المتتابعة.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 50% من مزارع تربية الدواجن غير مؤهلة، كما أن خطة تخفيف الأحمال جاءت في أوقات الذروة.

وشدد على أن درجة الحرارة التي تناسب الدواجن تبلغ 22 درجة مئوية، لافتا إلى أن صناعة الدواجن تعتمد بشكل أساسي على التهوية.



