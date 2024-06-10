إحالة واقعة إصابة 29 طفلا بحساسية وطفح جلدية بمستشفى الواسطى المركزي ببني سويف للتحقيق العاجل

فتحت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف، تحقيقًا موسعًا في إصابة 29 طفلًا بمستشفى الواسطي المركزي، بحساسية وطفح جلدي عقب حقنهم بمضادات حيوية أثناء احتجازهم بقسم الأطفال بالمستشفى.

وأكد مصدر بمستشفى الواسطى المركزي ببني سويف، أن 29 طفلًا كانوا محتجزين بقسم الأطفال، للعلاج من التهاب رئوى ونزلات معوية وأزمة تنفسية، ومساء أمس، حقنتهم ممرضات القسم بمضادات حيوية «مختلفة الأنواع» حسب توصيات الأطباء، ليفاجئوا بإصابتهم بحساسية وطفح جلدي.

وأضاف المصدر ، أن الفريق الطبي بقسم الأطفال تعامل على الفور مع الأعراض التي ظهرت على الأطفال الـ29 دون غيرهم من الأطفال المحتجزين بالقسم، واستقرت حالة 24 منهم، بينما تم تحويل 5 أطفال إلى مستشفى بني سويف الجامعي لاستكمال علاجهم.

وأوضح المصدر، أن الأطفال المصابين تم حقنهم بمضادات حيوية «مختلفة الأنواع»، وتم أيضًا حقن حالات مرضية بأقسام أخرى «الحضانات، والباطنة، والجراحة» بنفس أنواع المضادات الحيوية، دون أن تظهر عليهم هذه الأعراض، ما يشير إلى أن الأعراض ليست بسبب نوع المضادات الحيوية، ويحتمل أن تكون بسبب سرنجات قام أهلية الأطفال بشراها من خارج المستشفى.

وأشار المصدر، إلى أنه فور إخطار مديرية الصحة ببني سويف بالواقعة، أمرت الدكتورة سحر جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بفتح تحقيق موسع وعاجل لكشف أسباب تعرض الأطفال الـ29 لهذه الأعراض المرضية، وإعداد تقرير مُفصل عن الواقعة بعد استبيان كل الأطراف والأطباء المعالجين للأطفال، وكذلك التنسيق مع إدارة مستشفى بني سويف الجامعي لاستبيان أسباب الإصابة.

وأمرت وكيل وزارة الصحة، برفع حالة الاستعداد القصوى داخل المستشفى، والتحفظ على عدد من الأدوية الموجودة داخل المستشفى لمراجعتها عن طريق معامل الصحة، كما أمرت بمراجعة طرق تخزين الأدوية والمحاليل فى صيدليات المستشفى ومراجعة الصلاحية.

من جانبه أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة فى نقل 5 حالات داخل المستشفى الجامعي، مشيرًا إلى أن الدكتور عماد البنا مدير المستشفى الجامعي، استقبل الحالات في قسم رعاية الطوارئ بالمستشفى، وتم إجراء فحوصات طبية للأطفال المصابين.

وبدوره قال الدكتور عماد البنا مدير مستشفى بني سويف الجامعي، ونقيب الأطباء، إن الأطفال كانوا مصابين بارتفاع فى درجات الحرارة وتشنجات وقيء، وأن الأطباء بالمستشفى تناوبوا على علاجهم منذ وصولهم في الساعات الأولى من صباح أمس، مشددا على أن حالاتهم مستقرة.



