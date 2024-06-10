ألماني إيطالي يصل جولة الإعادة في انتخابات رئاسة بلدية مدينة فلورنسا الإيطالية

في انتخابات رئاسة البلدية في مدينة فلورنسا الإيطالية، نجح المرشح الإيطالي الألماني آيكه شميت في الوصول إلى جولة الإعادة.

وحصل شميت/56 عاما/ الذي ترشح على قائمة مدنية بدعم من المعسكر اليميني، على المركز الثاني.

يذكر أن شميت الذي يجمع بين الجنسيتين الألمانية والإيطالية وشغل منصب مدير متحف الأوفيزي في فلورنسا على مدار فترة طويلة، حصل على 5ر32% من الأصوات وفقًا لاستقراء قناة "راي" التلفزيونية اليوم الاثنين.

وبذلك، سيخوض شميت جولة الإعادة في 23 و24 يونيو الجاري ضد المرشحة التي حصلت على المركز الأول في الجولة الأولى، وهي الاشتراكية الديمقراطية سارا فونارو التي حصلت على 6ر41% من الأصوات.

يذكر أن مدينة فلورنسا التي يبلغ عدد سكانها 360 ألف نسمة، تميل تقليديًا إلى التصويت لصالح اليسار، ولهذا السبب تتمتع فونارو بفرص أفضل للفوز، كما أن شميت يعتبر دخيلا.

ولم يعد من المسموح لعمدة المدينة الحالي وهو الاشتراكي الديمقراطي داريو نارديلا بالترشح لهذا المنصب بعد شغله له على مدار فترتين. ويحظى ترشيح شميت بدعم من جانب التحالف اليميني الثلاثي بقيادة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني التي يعود أصل حزبها "إخوة إيطاليا" إلى حركة ما بعد الفاشية.

وشغل شميت منصب مدير متحف الأوفيزي، أحد أهم المتاحف في العالم، لمدة ثماني سنوات.

ومنذ يناير، يدير متحف كابوديمونتي في نابولي، وهو حاليًا في إجازة.