زير الدولة لشئون الإغاثة الفلسطيني: الوضع الإنساني بغزة كارثي ولا يمكن وصفه

قال وزير الدولة لشئون الإغاثة الفلسطيني الدكتور باسل ناصر، إن «الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لحرب إبادة على مدار 9 أشهر»، منوهًا أن الوضع الإنساني في القطاع كارثي ولا يمكن وصفه.

وأضاف ناصر، خلال تصريحاته عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، صباح الاثنين، أن الحرب الإسرائيلية تسببت في تدمير العديد من المنشآت المدنية والطبية، وفاقمت الظروف الصحية في غزة، مشددًا على أهمية وقف إطلاق النار، لتمكين الوزارة من إغاثة الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار القطاع.

وأشار إلى أن خيام النازحين في غزة غير صالحة للسكن، كما أن أهل القطاع يعانون نقصا في مقومات الحياة الأساسية، داعيًا إلى فتح جميع المعابر مع قطاع غزة؛ لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية.

وأوضح أن الوزارة أعدت خطة للإغاثة في غزة تشمل ثلاث مراحل بقيمة 1.3 مليار دولار، قائلًا إنها تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير المواد الغذائية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية، فضلًا عن إعادة إعمار القطاع.