روسيا تعرب عن استعدادها لزيادة الاتصالات مع تركيا على مستوى مجالس الأمن

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أعرب أمين مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو عن استعداده لزيادة الاتصالات بين أنقرة وموسكو على مستوى مجالس الأمن.

والتقى شويجو اليوم الاثنين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالعاصمة موسكو، بحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي لأمانة مجلس الأمن الروسي.

وخلال اللقاء قال شويجو: "أنا على استعداد لزيادة الاتصالات الروسية التركية على مستوى مجالس الأمن".،بحسب البيان الذي اوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

واقترح شويجو عقد مشاورات ثنائية واسعة النطاق حول القضايا الأمنية في موسكو أو في أنقرة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأشار بيان أمانة مجلس الأمن الروسي أن شويجو وفيدان بحثا التعاون الأمني بين روسيا وتركيا في صيغ ثنائية ومتعددة الأطراف.

وأضاف البيان: "تم التأكيد على نية تطوير شراكة ثنائية استراتيجية متساوية، تشمل تعزيز الأمن الدولي والإقليمي".

وفي وقت سابق الاثنين ذكرت وزارة الخارجية التركية أن فيدان وشويجو التقيا في العاصمة موسكو، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ويجري فيدان زيارة إلى روسيا يومي الاثنين والثلاثاء، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس".

و"بريكس" تكتل أسس عام 2006، ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تنضم مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات إليه مطلع 2024.



