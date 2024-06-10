حماس: موقف بلينكن عقبة حقيقية أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بشأن وقف إطلاق النار في غزة «منحازة لإسرائيل».

وأضاف في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء، مساء الاثنين، أن موقف الوزير الأمريكي يُمثل عقبة حقيقية أمام التوصل إلى اتفاق.

وأشار إلى أن «تصريحات بلينكن على هامش زيارته لمصر، توفر غطاء أمريكيًا للمحرقة التي ارتكبها الاحتلال في غزة».

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن «حماس الجهة الوحيدة المعارضة لاتفاق وقف إطلاق النار»، مشيرًا إلى أن جميع دول العالم تنتظر إبرام هذا الاتفاق.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، قبل مغادرته لمطار القاهرة، مساء الاثنين: «إن أردتم السلام وعودة المحتجزين عليكم أن تضغطوا على حماس كي توافق على وقف النار».

وفيما يتعلق بالمحتجزين لدى المقاومة، أشار إلى أن «الأولوية القصوى تتعلق بضمان رفاهة الجميع حول العالم، لاسيما المحتجزين».

واعتبر أن «الطريقة المثلى لاستعادة جميع المحتجزين، بما فيهم الأسرى الأمريكيون، من خلال المقترح وصفقة إطلاق النار المطروحة على الطاولة الآن».