اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، أن استقالة الوزير بيني جانتس من مجلس الحرب "فرصة لتحقيق النصر".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني بن جفير قوله إن "استقالة جانتس فرصة عظيمة للتقدم وتحقيق النصر".

وأضاف: "علينا أن ننتقل إلى مرحلة الحسم والانتصار، ومن الصواب أن يكون من يطالب بقصف غزة ووقف دخول العمال (الفلسطينيين) عضوا في حكومة الحرب" في إشارة الى طلبه الانضمام إلى حكومة الحرب بعد أن استقال منها جانتس وجادي آيزنكوت، وفقا لوكالة الأناضول.

من جهته، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على منصة إكس: "لا يوجد شيء طالب به جانتس في إدارة الحرب لم يحدث رغم معارضتنا، باستثناء استخدام كلمات جميلة لتبييض قيام دولة فلسطينية إرهابية في قلب أرض إسرائيل، وهذا انتحار وطني"، وفق تعبيره.

وأضاف سموتريتش زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف: "هذا ما طالب به غانتس بالتنسيق مع الأميركيين (قيام دولة فلسطينية)، ولم يحصل عليه، ولن يُسمح لأي مبادرة سياسية بتجاوز إنجازات الحرب التي تم دفعها بالدم".

في المقابل، ترى المعارضة الإسرائيلية في استقالة جانتس فرصة لتعزيز صفوفها من أجل إسقاط الحكومة، والتوجه الى انتخابات مبكرة أو تشكيل حكومة جديدة بدون رئيسها الحالي بنيامين نتنياهو.