حاكم كاليفورنيا يطلب من القضاء منع إدارة ترامب من استخدام القوات في مداهمات ضد المهاجرين

قدم حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم طلبا طارئا في محكمة اتحادية اليوم الثلاثاء، لمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من استخدام الحرس الوطني ومشاة البحرية للمساعدة في تنفيذ مداهمات ضد المهاجرين في لوس أنجليس.

وجاءت خطوة نيوسوم بعدما أمر الرئيس ترامب بنشر نحو 4 آلاف من أفراد الحرس الوطني و 700 من مشاة البحرية في لوس أنجليس بعد أربعة أيام من الاحتجاجات المدفوعة بالغضب من تصعيد الرئيس في تنفيذ قوانين الهجرة.

وقال طلب الحاكم إنه جاء ردا على تغيير الأوامر لأفراد الحرس الوطني.

ويتضمن الطلب إعلانا من بول إيك، نائب المستشار العام في إدارة كاليفورنيا العسكرية.

وقال إيك إنه تم إخطار الإدارة أن وزارة الدفاع (البنتاجون) تخطط لتوجيه الحرس الوطني في كاليفورنيا للبدء في تقديم الدعم لعمليات الهجرة. وهذا الدعم سيشمل إقامة محيط آمن حول المناطق التي تجري فيها المداهمات وتأمين الشوارع لأفراد إدارة الهجرة.

وقد جاء قرار نشر أعضاء الحرس الوطني في الأصل لحماية المباني الاتحادية.

ولم يتضح ما إذا كان التغيير في المهمة قد بدأ.

ولم يذكر مكتب نيوسوم على الفور كيف تم إخطار الولاية بالتغيير.

ولم تتعامل مشاة البحرية مع الاحتجاجات بعد.

في تطورات أخرى اليوم الثلاثاء، قال قائد سلاح مشاة البحرية إن أفراد مشاة البحرية الذين تم نشرهم في منطقة لوس أنجليس بناء على أوامر ترامب لم يتم استدعاؤهم بعد للتعامل مع الاحتجاجات، مشيرا إلى أنهم ينتشرون فقط لحماية المسئولين الاتحاديين والممتلكات الاتحادية.