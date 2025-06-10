تفاصيل الاجتماع الأول بين ألونسو وهويسن في ريال مدريد

حيا تشابي ألونسو، المدرب الجديد لريال مدريد، اللاعب الجديد، دين هويسن، الذي جرى تقديمه اليوم الثلاثاء كأولى صفقات الملكي قبل مونديال الأندية.

وحدث اللقاء مع المدرب في المدينة الرياضية الخاصة بريال مدريد قبل ظهور هويسن في أول مؤتمر صحفي له كلاعب في الفريق الإسباني، حيث أكد أنه تحدث بالفعل مع تشابي ألونسو.

وقال دين هويسن: "تحدثنا قليلا عما ينتظره مني. ستكون أعواما جميلة. أتأقلم جيدا مع كرة القدم التي يريدها تشابي".

وأضاف: "الخروج بالكرة أمر أجيده، إضافة إلى الدفاع.. تطورت وأحاول التحسن يوميا".

وتابع: "ما الذي يمكنني أن أصبح أفضل فيه؟ كل شيء. لذلك أعمل بشكل يومي".

وينضم هويسن إلى تدريبات الميرينجي في الأيام المقبلة بهدف الاستعداد لمونديال الأندية حيث يلعب الفريق أول مباراة له أمام الهلال في 18 من الشهر الجاري.