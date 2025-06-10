إدارة العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية تفوج أسر الشهداء إلى المدينة المنورة

فوجت إدارة العلاقات الإنسانية ورعاية أسر الشهداء بوزارة الداخلية، أسر الشهداء الذين يؤدون مناسك الحج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

يأتي ذلك بعد أن أتمت أسر الشهداء مناسك الحج.. حيث من المقرر أن يقضوا بضعة أيام في المدينة المنورة.

وسيتم نقل أسر الشهداء إلى المدينة المنورة عبر حافلات حديثة برفقة ضباط من الإدارة على أن يقيموا في فنادق ملاصقة للمسجد النبوي، كما سيتم تنظيم زيارات لهم للروضة الشريفة بالتنسيق مع الجانب السعودي.

ووجهت أسر الشهداء الشكر لوزارة الداخلية وإدارة العلاقات الإنسانية ورعاية أسر الشهداء على الاهتمام بهم وتوفير كل سبل الراحة وتمكينهم من أداء مناسك الحج بسهولة ويسر.. مؤكدين أن هذه الرعاية خففت عنهم الكثير ومكنتهم من أداء مناسك الحج في أجواء من الطمأنينة والروحانيات العالية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية بتقديم أعلى درجات الرعاية والتكريم لأسر الشهداء، إيمانا بأن ما قدمه أبناؤهم من تضحيات يستوجب الوفاء والدعم المستمر، خاصة في هذه المناسبات الدينية العظيمة.