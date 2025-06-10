• عقب مقتل المصور الصحفي مؤمن أبو العوف بقصف إسرائيلي شرق مدينة غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع عدد الصحفيين الذين قتلتهم إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 227، بعد مقتل مؤمن أبو العوف خلال قصف شرق مدينة غزة.

وقال المكتب في بيان: "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 227 منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي مؤمن محمد أبو العوف الذي يعمل مصوراً صحفياً مع عدة وسائل إعلام".

وأوضح أن أبو العوف "استشهد هو وثلاثة من رجال الإسعاف خلال مهمة إنسانية شرق مدينة غزة".

وأدان المكتب "بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج".

ودعا المكتب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، وكل المكونات الصحفية في كل دول العالم إلى "إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى "إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة".

كما طالب بـ"ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم".

والجمعة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 226 منذ 7 أكتوبر 2023، بعد وفاة الصحفي أحمد قلجة متأثراً بجراح أصيب بها بقصف إسرائيلي السبت.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.



