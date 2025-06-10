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أعلنت الشرطة النمساوية إخلاء مدرسة في مدينة جراتس، بعد أن شهدت حادث إطلاق نار أودى بحياة 9 أشخاص حتى الآن، وفقًا لتقارير إعلامية محلية.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، إنها أقامت نقطة التقاء آمنة للطلاب مع أولياء أمورهم، في أحد الملاعب القريبة من موقع الحادث.

وأشارت إلى إخلاء جميع المتواجدين في المدرسة، ونقلهم إلى نقطة الالتقاء، قائلة إنها تعمل على إحصاء الوفيات الناجمة عن الحادث.

Die Schule wurde evakuiert und alle Personen wurden zu einem sicheren Treffpunkt gebracht. #graz1006 — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) June 10, 2025

وأفادت وسائل إعلام نمساوية، صباح الثلاثاء، بارتفاع ضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة بمدينة جراتس إلى 9 قتلى.

وبحسب موقع «heute» النمساوي، قُتل 9 أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، جراء الهجوم الذي وقع في العاشرة من صباح اليوم.

وأشار الموقع إلى انتحار المشتبه به بعد دخوله إلى دورة مياه وإطلاق النار على نفسه.

وقال شاهد عيان للصحيفة النمساوية إنه سمع إطلاق عشرات الطلقات النارية في موقع الحادث.

وتنتشر الشرطة في موقع الحادث بأعداد كبيرة، وحثت السلطات المواطنين على تجنب هذه المنطقة واتباع تعليمات قوات الأمن.



