إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء خلال ساعات

قال الدكتور أحمد بدير شعبان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إنه جرى الانتهاء من أعمال التصحيح لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2024 - 2025 ، وجرى إرسالها للاعتماد من قبل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومن المقرر أن يجري إعلانها خلال الساعات المقبلة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية في تصريح اليوم، أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات جرى بأعلى معايير الدقة والشفافية، وجرى مراجعتها عدة مرات قبل إرسالها للاعتماد، حرصًا من الإدارة على حصول كل طالب على حقوقه، وسيجري فتح باب تلقي التظلمات عقب إعلان النتيجة مباشرة، طبقًا للقواعد والقوانين المقررة.

وأكد أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية خلال الفصل الدراسي الثاني بلغ 396 طالب وطالبة، وعدد الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الابتدائية بلغ 566 طالب وطالبة مبصر وكفيف على مستوى كافة مدن المحافظة.