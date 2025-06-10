زيلينسكي يطالب بالضغط على روسيا بعد موجة جديدة من الهجمات الجوية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى زيادة الضغط الدولي على موسكو بعد ليلة أخرى من الهجمات الجوية الروسية الشديدة على العاصمة الأوكرانية.

وكتب على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "اليوم كان أحد أكبر الهجمات على كييف، كما تم استهداف أوديسا ومنطقة دنيبرو ومنطقة تشيرنهيف".

وأضاف أن هذه الضربات الجوية أفسدت كل الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة ودول أخرى لتحقيق السلام.

ودعا زيلينسكي، الولايات المتحدة وأوروبا "وآخرين في جميع أنحاء العالم الذين دعوا إلى إنهاء الحرب" إلى اتخاذ إجراء، وقال إن الرد على مثل هذه الهجمات الروسية يجب ألا يكون الصمت.

وتابع أنه العاصمة شهدت اندلاع حرائق، كما تعرض عدد من المباني للتدمير، وأسفرت الهجمات عن إصابة العديد من الأشخاص.

كما تضررت مدينة أوديسا الساحلية بشدة، حيث قتل شخصان وأصيب 10 آخرون على الأقل بعد هجوم طائرة مسيرة، حسبما كتب عمدة المدينة جينادي تروخانوف على تطبيق تيليجرام.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن روسيا هاجمت أوكرانيا بـ315 مسيرة ومسيرة وهمية وصاروخين باليستيين كوريين شماليين وخمسة صواريخ كروز، وقالت إنه تم تدمير 284 هدفا، بما في ذلك جميع الصواريخ وصواريخ كروز.

ويأتي الهجوم بعد إعلان روسيا أنها سوف ترد على الهجوم الذي شنته أوكرانيا بمسيرات على مطارات داخل العمق الروسي في الأول من الشهر الجاري وأسفر عن تدمير 40 طائرة عسكرية روسيا.

وقال جهاز المخابرات الأوكراني إنه تم تدمير حوالي 34% من القاذفات الروسية القادرة على إطلاق صواريخ كروز.

ووفقا لتقديرات الجهاز، فإن قيمة القاذفات التي تم تدميرها أو إلحاق الضرر بها بلغت نحو 7 مليارات دولار.