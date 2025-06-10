جوجل توقف متصفح كروم في بعض هواتف آيفون القديمة

أعلنت شركة جوجل، الإثنين، أن النسخة المقبلة من متصفح كروم، التي تخضع حاليا للاختبار عبر منصة TestFlight، ستوقف دعم الأجهزة العاملة بنظام iOS 16، مما يعني أن مستخدمي هاتفي آيفون إكس وآيفون 8 لن يتمكنوا من تشغيل المتصفح في إصداره القادم.

ويأتي هذا التغيير بعد أن أوقفت شركة آبل بدورها دعم هذه الأجهزة مع إطلاق نظام iOS 17، وهو الإصدار الذي ستتطلبه نسخة كروم الجديدة للعمل.

وبالمثل، فإن النسخة المقبلة من المتصفح، التي تحمل الرقم v138.7204.13، ستتطلب وجود نظام iPadOS 17، مما يعني إنهاء دعم أجهزة آيباد 5، وآيباد برو بالشاشة البالغ قدرها 9.7 إنش، وآيباد برو بالشاشة البالغ قياسها 12.9 إنش (الجيل الأول).

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الجديدة من كروم ما زالت في مرحلة التجريب، ولم تُعلن جوجل بعدُ موعد طرحها الرسمي.

و تتضمن النسخة الحالية عددًا من التحسينات مثل دعم ميزة مجموعات التبويبات في أجهزة آيباد، بالإضافة إلى مزامنة كلمات المرور عبر أداة مدير كلمات المرور Google Password Manager في أجهزة آيفون وآيباد، إلى جانب تحسينات في الأداء والثبات.

جدير بالذكر، أن تطبيقي يوتيوب وواتساب قد توقفا أيضًا عن العمل في بعض هواتف آيفون وأجهزة آيباد القديمة.