جامعة عين شمس الأهلية تحذر من صفحات وجروبات مزيفة تنتحل اسمها على فيسبوك

أكدت جامعة عين شمس الأهلية أن الصفحة الرسمية الوحيدة للجامعة على موقع فيسبوك هي https://www.facebook.com/OfficialPageNASU/ ، موضحة أن الصفحات والجروبات بالصور المرفقة لا تمثلها بأي شكل من الأشكال، ولا تتبعها رسميًا، ولم يتم تفويضها أو اعتمادها لنشر أي أخبار أو إعلانات أو معلومات تتعلق بالجامعة أو برامجها الأكاديمية.

وأهابت الجامعة بالطلاب وأولياء الأمور والمهتمين بضرورة عدم التعامل مع أي صفحات أو جهات غير رسمية تدّعي انتماءها إلى جامعة عين شمس الأهلية أو تنشر معلومات باسمها.

وأوضحت أنه وللحصول على المعلومات الصحيحة والموثقة، يُرجى الاعتماد فقط على الموقع الرسمي لجامعة عين شمس الأهلية.

وأكدت الجامعة احتفاظها بكامل حقوقها القانونية تجاه أي جهة أو صفحة تنتحل اسمها أو شعارها، أو تنشر معلومات مضللة باسم الجامعة.

واختتمت جامعة عين شمس الأهلية بيانها: معًا نحافظ على مصداقية مؤسساتنا الوطنية، ونتصدى للشائعات والمعلومات غير الموثقة.