تنظيم عدد من الفعاليات الفنية المتنوعة بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، التي شهدت تنوعًا بين الورش الإبداعية والأمسيات الأدبية والبرامج التثقيفية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وبرامج وزارة الثقافة.

ونفذ الفرع عددًا من الورش الفنية بمركز شباب الشواشنة، تضمنت الرسم والتلوين، وتصميم اللوحات الفنية بالخيش، وصناعة الميداليات بخيوط المكرمية، وتنفيذ الإكسسوارات والأساور من الخرز والفوم، بجانب ورش الأشغال اليدوية بالخيوط، لتنمية المهارات الإبداعية لدى الأطفال والشباب.

كما نظم قصر ثقافة الفيوم أمسية شعرية بقاعة الندوات والمؤتمرات بمكتبة الفيوم العامة، بمشاركة عدد من شعراء المحافظة، تضمنت إلقاء مجموعة من القصائد بالفصحى والعامية، في إطار دعم الحركة الأدبية وتشجيع المبدعين.

وفي سياق الاهتمام بتمكين ذوي الهمم، نُفذت ورشة فنية لتعليم تنفيذ ميدالية من خيط المكرمية، بهدف تنمية المهارات اليدوية وتعزيز المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي وفرع ثقافة الفيوم، شهدت مكتبة الفيوم العامة ومكتبة ثقافة الفيوم تنفيذ ورش لدعم المرأة وتطوير مهاراتها الحرفية، من خلال تعليم تصميم الإكسسوارات والأعمال الفنية بالخرز، بما يسهم في تشجيع الإنتاج اليدوي وتنمية القدرات.

كما أُقيمت محاضرة توعوية صحية بالتعاون مع مديرية الصحة بالفيوم، بهدف نشر الوعي الصحي وتعزيز الثقافة الوقائية لدى المواطنين.