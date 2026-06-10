فريق جراحة بمستشفى منشية البكري ينجح في إنقاذ مريض مصاب بطعنة نافذة في البطن

أكد الدكتور تامر مدكور، رئيس قطاع الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، نجاح فريق طبي في قسم الجراحة العامة بمستشفى منشية البكري في إنقاذ حياة مريض مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن، بعد تدخل جراحي عاجل ودقيق.

وأوضح مدكور، اليوم الأربعاء، أنه في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تقديم رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة للمواطنين، وتعزيز جاهزية المستشفيات للتعامل الفوري مع الحالات الحرجة والطوارئ، ورفع كفاءة الخدمات الطبية وتوفير التدخلات العلاجية العاجلة.

من جهته، أوضح الدكتور محمود البرنس، مدير عام مستشفى منشية البكري، أن المستشفى استقبل حالة طارئة لمريض يبلغ من العمر 47 عامًا، بقسم الاستقبال والطوارئ، حيث كان يعاني من جرح طعني نافذ بأسفل البطن بالناحية اليسرى مصحوبًا ببروز جزء من منديل البطن، الأمر الذي استدعى التعامل الفوري مع الحالة وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.

وأضاف أن الفريق الطبي أجرى استكشافا جراحيا للبطن، حيث كشفت الجراحة عن وجود تجمع دموي كثيف داخل التجويف البطني نتيجة نزيف ناتج عن تهتك بعضلات جدار البطن وإصابة بمنديل البطن.

وأشار مدير المستشفى إلى أن الفريق الجراحي تمكن من السيطرة الكاملة على النزيف وإصلاح التهتكات بعضلات جدار البطن ومنديل البطن بنجاح، مع التأكد من سلامة باقي أعضاء البطن وعدم وجود إصابات داخلية تستدعي تدخلات إضافية.

وأكد أن المريض نُقل عقب الجراحة إلى وحدة الرعاية المركزة لاستكمال المتابعة الطبية الدقيقة، ثم تم تحويله إلى قسم الجراحة العامة بعد استقرار حالته الصحية وعودة مؤشراته الحيوية إلى معدلاتها الطبيعية، لافتًا إلى أن حالته حاليًا مستقرة ويتمتع بصحة جيدة مع استمرار المتابعة الطبية اللازمة.