شكاوى من امتحان علوم الشهادة الإعدادية بالغربية

اشتكى عدد كبير من أولياء الأمور من امتحان مادة العلوم لأبنائهم في الشهادة الإعدادية، مؤكدين أن الامتحان جاء غامضا في بعض أجزائه وطويلا بحيث لا يتناسب مع الوقت المحدد.

بدوره، أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، إلى جانب الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، وتذليل أي عقبات في حينه، مع التأكيد على وصول أوراق الأسئلة إلى المدارس في التوقيتات المحددة وبدء اللجان في مواعيدها الرسمية.

وشدد وكيل الوزارة على منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، سواء للطلاب أو للملاحظين، مع التصدي بكل حسم لمحاولات الغش، والتأكيد على غلق جميع أبواب اللجنة مع بداية الامتحان يوميا، ومنع دخول أو خروج أي شخص من وإلى اللجنة أثناء سير الامتحان، وأهمية توفير المناخ الملائم لجميع الطلاب، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأشار حسن إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لتهيئة المناخ المناسب، مع تطبيق كل الإجراءات التي تضمن أداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس والمباني التعليمية والكنترولات لتوفير الجو الأمن للطلاب أثناء الامتحانات، حتى إعلان النتيجة، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

وانتظمت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع اللجان في يومها السادس والأخير، وسط انضباط وانتظام جميع المدارس بالإدارات التعليمية العشر، والتي بدأت يوم الخميس الماضي.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة الغربية 94 ألفا و696 طالبا، يؤدون الامتحانات في 421 لجنة على مستوى المحافظة، و5 آلاف و315 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية في 38 لجنة، حيث يؤدي الامتحان اليوم طلاب الشهادة الإعدادية العامة الامتحان في مادة العلوم، في حين يؤدي الامتحان اليوم طلاب الشهادة الإعدادية المهنية الامتحان في مادة العلوم.