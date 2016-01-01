السلطات الكمبودية تمنع إحياء ذكرى معارض قتيل

حالت السلطات الكمبودية اليوم الأربعاء، دون إحياء ذكرى أحد معارضي الحكومة قُتل قبل 3 سنوات، حيث صادرت الشرطة زهورا وصورة للرجل المعارض من نشطاء مشاركين في إحياء الذكرى قبل أن يتمكنوا من وضع هذه الأشياء في محطة للوقود بالعاصمة بنوم بنه حيث قتل المعارض بالرصاص.

وقُتل كيم لاى ، الذي كان معلقا سياسيا بارزا ومعارضا اعتياديا لحكومة رئيس الوزراء المستمر في السلطة منذ فترة طويلة هون سين، في 10 يوليو 2016.

ويعتقد الكثيرون من الكمبوديين أن القتل كان ضربة ذات دوافع سياسية، وأن المسلح لم يتصرف بشكل فردي.

وجددت 24 مجموعة من منظمات المجتمع المدني دعواتها أمس الثلاثاء للحكومة لإجراء "تحقيق شامل وفعال" بشأن مقتل لاي.

وصدر حكم على القاتل أويوث آنج بالسجن مدى الحياة في عام 2017.

وقبل يومين من قتله، أجرى لاى مقابلة إذاعية ناقش فيها تقريرا لمنظمة "جلوبال ويتنس" المعنية بمراقبة الفساد يشرح المصالح التجارية لأسرة هون سن، الذي يقود كمبوديا منذ 34 عاما.

وحاول التوأمان تشوم هيوت وتشوم هيور، وهما ناشطان في مجال البيئة وحقوق الإنسان كانا يعرفان لاي، اليوم الأربعاء وضع إكليل من الزهور وصورة في برواز للمعارض القتيل أمام متجر في محطة الوقود التي قتل فيها.

ولكن سرعان ما أحاط بهم العشرات من ضباط الشرطة الذين أخذوا الزهور والصورة.

وقال هيور البالغ من العمر 30 عاما إنه تساءل خلال السنوات الثلاث الماضية حول من يقف وراء القتل. "نقول مرة أخرى ، من قتله؟ (من) القاتل الحقيقي؟" "لم يتم تحقيق العدالة بعد".

وشوهد الشقيقان في وقت لاحق وهما يُنقلان من محطة الوقود في سيارة للشرطة.

كان حزب هون سين "حزب الشعب الكمبودي" قد حقق فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية عام 2018، والتي غاب عنها المنافس الرئيسي للحزب الحاكم، وهو حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المعارض.

وتم حل حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي بأمر من المحكمة العليا في عام 2017 بناء على طلب من الحكومة بعد سجن رئيس الحزب كيم سوخا بتهم الخيانة العظمى التي أثارت انتقادات على نطاق واسع. ولا يزال سوخا، التي ينكر هذه التهم، قيد الإقامة الجبرية الفعلية.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الأحد، وجه سام راينسي، وهو قيادي منفي من قادة حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي أطلق عليه "القائم بأعمال رئيس الحزب"، الاتهام إلى هون سين بأنه "العقل المدبر لجريمة القتل السياسية" التي ارتكبت بحق كيم لاي.

ومن ناحيته قال سوك إيسان المتحدث باسم حزب الشعب الكمبودي الحاكم لصحيفة الخمير تايمز إن حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي يستغل مقتل لاى لتحقيق مكاسب سياسية.

وقال المتحدث: "أشفق على روح الدكتور كيم لاى . عندما كان على قيد الحياة، تم استغلال معرفته لخدمة مصلحتهم السياسية ... وعندما مات، لا يزال هؤلاء الأشرار (حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي) يستحضرون روحه لخدمة طموحاتهم السياسية".

ويرى آم سام آث، نائب مدير منظمة ليكادهو الحقوقية، إن الحكومة بدت قلقة من أن أنصار لي، مثل عشرات الآلاف الذين شاركوا في مسيرة عبر العاصمة في عام 2016 لحضور جنازته، هم أيضا من مؤيدي حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي.

وقال سام آث إن السلطات حالت أيضا دون إحياء ذكرى لاى في أربع أقاليم على الأقل خارج بنوم بنه.