محافظ أسوان يفتتح المهرجان الأول لمانجو أسوان الرمادى،

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إفتتح اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان المهرجان الأول لمانجو أسوان الرمادى والذى تم تنظيمه بواسطة مشروع التعاون الألمانى الدولى (GIZ) وجمعية المستثمرين ويستمر على مدار 10 أيام حيث يضم المهرجان معرضاً لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وتخفيضات تصل إلى 25 % عن السوق المحلى وذات الجودة العالية وذلك بمنطقة الطابية بوسط المدينة .

وقد حضر فعاليات الإفتتاح اللواء خالد جمعه السكرتير العام المساعد للمحافظة وأنا بيفوس خبير برنامج دعم التشغيل وكارمن كوجلة خبير تنمية بالمشروع وأيضاً سطوحى مصطفى رئيس جمعية المستثمرين بأسوان ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وعقب تفقده لمكونات المعرض أشاد اللواء أحمد إبراهيم بجهود مشروع التشغيل الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) لدعم ومساندة المشروعات المختلفة داخل نطاق المحافظة بمشاركة الوزارات والجهات المعنية من أجل إعداد الشباب القادر على إقتحام مجالات التشغيل التى تتواكب مع متطلبات سوق العمل .

اكد المحافظ على ضرورة الإستفادة من المميزات النسبية لأسوان لإستثمار ثرواتها من النخيل والمانجو والنباتات العطرية ، بجانب المواد التعدينية والمحجرية وغيرها لتعظيم القيمة المستفادة منها وتحويلها إلى منتجات قادرة على المنافسة السويقية والتصدير إلى الخارج بما يحقق مكاسب ملموسة للقائمين على المشروع وللإقتصاد القومى .

وكلف المحافظ بإعداد دراسة شاملة عن إمكانية إنشاء سويقة بمركز إدفو لعرض منتجات المانجو خلال موسم إنتاجها ، مع إستغلال السويقة لعرض باقى المنتجات على مدار العام.