رئيس الوزراء اللبناني يقاضي الجامعة الأمريكية في بيروت بسبب مستحقاته المالية

يعتزم رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، مقاضاة الجامعة الأمريكية في بيروت التي عمل بها أستاذا لمدة 35 عاما، حول نزاع حول مستحقاته بعدما ترك العمل بالمؤسسة المتعثرة ماليا.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء اللبناني إن دياب طلب مستحقات تساير المتعارف عليه في الجامعة الأمريكية في بيروت، لكن الجامعة رفضت، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف أن دياب لم يقدم مطلقا أي طلب بتقديم المدفوعات بالعملة الأجنبية أو تحويلها لحسابات مصرفية أجنبية. وقال إن جميع أساتذة الجامعة الأمريكية في بيروت يتلقون معاشاتهم بالدولار من حساب بالعملة الأجنبية للجامعة.

وقال المتحدث إن ما عبر عنه رئيس الوزراء كان مجرد طلب الالتزام بما هو وارد بالفعل في لوائح وسياسات خطة التقاعد المتبعة في الجامعة.

وكان دياب قد قدم استقالته من الجامعة في يناير حينما تولى رئاسة الحكومة.

من جتنبها، امتنعت الجامعة، التي تأثرت بشدة من الانهيار الاقتصادي بلبنان، عن التعليق على القضية.

وفي مايو الماضى، قال رئيس الجامعة، فضلو خوري إن الانهيار الكارثي بلبنان يمثل أحد أكبر التحديات في تاريخ الجامعة التي واجهت الكثير من الأزمات، بما في ذلك الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى عام 1990.

وأضاف خوري أن الدولة التي تخلفت عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية في مارس تدين لمركز الجامعة الطبي، الذي يتوافد عليه مرضى من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بمتأخرات تتجاوز 150 مليون دولار.

وتأسست الجامعة الأمريكية في بيروت في ستينات القرن التاسع عشر، وتخرج فيها شخصيات بارزة في العالم العربي في فروع السياسة والطب والقانون والعلوم والآداب.

ويصارع لبنان أزمة نجمت عن عقود من الفساد وسوء الإدارة. وأدى نقص حاد في العملة الصعبة إلى تراجع قيمة الليرة 80 % منذ أكتوبر الماضي.