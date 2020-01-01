 وزير الطيران يتفقد مطار طابا الدولي ويشيد بالإجراءات الاحترازية - بوابة الشروق
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وزير الطيران يتفقد مطار طابا الدولي ويشيد بالإجراءات الاحترازية

رضا الحصري
نشر في: الجمعة 10 يوليه 2020 - 10:07 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يوليه 2020 - 10:07 م

تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اليوم الجمعة، مطار طابا، لمتابعة حركة العمل وجاهزية المطار لاستقبال الرحلات الدولية والاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، التي أقرتها الوزارة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، يرافقه الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، والطيار عادل المحجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات .
وتفقد وزير الطيران، أعمال التطوير التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية، لرفع كفاءة تشغيل المطار، وزارا صالات السفر والوصول التي تعمل بطاقة استيعابية تصل إلى ٦٠٠ راكب في الساعة، ومنظومة الكاميرات الحرارية التي يبلغ عددها 4كاميرات.
كما تابع الإرشادات الخاصة بالتباعد الاجتماعي والعلامات الإرشادية، و الضوابط الاحترازية بالمطار، ومركز الملاحة الجوية والبرج والحماية المدنية، وأعمال تطوير المباني الإدارية وتجميل محيط المطار .
واكد وزير الطيران، أن مطار طابا يعد من المطارات الواعدة في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى جمهورية مصر العربية، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية التي تتبع داخل المطار.

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