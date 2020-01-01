سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء أنه سيتم توقيع الكشف الطبي على مرشحى مجلس الشيوخ بفحصهم وإجراء التحاليل اللازمة لهم اعتبارا من غد السبت وحتى يوم الخميس المقبل.

وأوضح الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء - في تصريح اليوم الجمعة - أنه تم تحديد مستشفى العريش العام لاستقبال المرشحين بالتنسيق مع الجهات المعنية وإجراء الكشف الطبى عليهم وفقا للإجراءات المتبعة مثلما حدث بالنسبة لمرشحى مجلس النواب والترشيحات السابقة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة للكشف على راغبي الترشيح وإجراء التحاليل الخاصة بهم برئاسة الدكتور أحمد عزمى نائب مدير المستشفى، وتضم نخبة من الأطباء المتخصصين في مختلف المجالات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم لاشين قد أعلنت مواعيد وإجراءات فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ وفقا للضوابط المقررة اعتبارا من غد السبت وحتى يوم السبت المقبل.