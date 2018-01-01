رئيس وزراء بريطانيا: من المرجح اتباع إجراءات أكثر صرامة بشأن ارتداء الأفراد لأقنعة الوجه

صرّح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأن الحكومة من المرجح أن تتبع إجراءات أكثر صرامة بشأن ارتداء الأفراد لأقنعة الوجه في الأماكن العامة الضيقة.



وقال جونسون خلال لقاء عبر الأنترنت، حسبما أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم/ الجمعة/، إنه يعتقد أن هناك حاجة ملحة للإصرار على ارتداء الناس لأقنعة الوجه الواقية في الأماكن العامة الضيقة التي يلتقي فيها الناس.



وأوضح جونسون أن "هذا هو السبب في كونه إلزامياً في وسائل النقل العام"، مشيراً إلى أن الحكومة تبحث عن وسائل تتأكد من خلالها ارتداء الناس لأقنعة الوجه.



يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بريطانيا يتخطى 280 ألف شخص.