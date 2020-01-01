قال محمد العرابي، عضو مجلس النواب ووزير الخارجية الأسبق، إن مناورة «حسم 2020» تعتبر تأكيدًا على سيادة مصر في أرضها، وتأهبها للدفاع عن أمنها القومي، فضلا عن كونها رسالة سياسية.



وأضاف خلال اتصال هاتفي بفضائية «ten» مساء الجمعة، أن رسالة المناورة تعد تحذيرا لكل من يتوقع أن يهدد الأمن القومي المصري، متابعًا: «استمرار تلك الرسائل أمر مهم، لأن على الجانب الآخر هناك من يشعر بالتفوق».



وأكد ضرورة متابعة الشأن الليبي والاطلاع عليه، مضيفًا: «أدعو أن نلتف حول القيادة في هذا الظرف».



وأشار إلى اسم المناورة «حسم 2020»، لافتًا إلى أنه يتناسب مع الموقف العام للمنطقة، متوقعًا أن تكون رسالة قوية من الدولة المصرية.



وقال إن مختلف الجنسيات تسعى لمشاركة مصر في المناورات البرية والبحرية والجوية، مضيفًا: «سمعت من أحد القيادات الأمريكية أن مستوى التدريب المصري مرتفع جدًا».



شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، المرحلة الرئيسية للمناورة الإستراتيجية " حسم 2020 " التى نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والتى استمرت لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .





