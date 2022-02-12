متحدثة الخارجية الروسية: بلينكن اختلق قصصا عن عزل لافروف في اجتماعات العشرين

نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تقارير إعلامية غربية عن مقاطعات متبادلة حدثت خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في إندونيسيا، قائلة إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اختلق قصصا عن عزل وزير الخارجية سيرجي لافروف في اجتماعات مجموعة العشرين.

وأضافت زاخاروفا، في تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/، أن "بلينكن من أجل تبرير فشله يقوم بتأليف القصص"، مشيرة إلى أنه هو الذى سبب لنفسه العزلة عن طريق تخطي عدد من أحداث المنتدى، وأن الإدارة الأمريكية الحالية محكوم عليها بنهاية "فاضحة".

جدير بالذكر أن وزراء خارجية مجموعة العشرين كانوا قد اجتمعوا يوم الجمعة في جزيرة بالي الإندونيسية ولم يعقد المندوبون حفلا لتصوير المشاركين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى موقف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الذي لم يرغب في المشاركة في الحديث مع لافروف.

وكانت وسائل إعلام غربية قد أفادت بأن وزير الخارجية الروسي غاب عن خطاب نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، ولم ينتظر خطاب ممثل أوكرانيا في اجتماع مجموعة العشرين، بالإضافة إلى نشر أخبار تفيد بأن الوزير الروسي غادر إندونيسيا قبل الموعد المحدد، ولهذا لن يشارك في العشاء الرسمي وفي الجلسة المسائية للحدث.