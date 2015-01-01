المركز التجاري الذي شهد إطلاق للنار في كوبنهاجن يستعد لفتح أبوابه

يستعد المركز التجاري الذي شهد إطلاق للنار في كوبنهاجن، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة في وقت سابق من الشهر الجاري، لإعادة فتح أبوابه غدا الاثنين، حسبما قالت الشرطة في العاصمة الدنماركية .



وكتبت الشرطة على موقع تويتر اليوم الأحد "إذا كان لديكم أسئلة أو مخاوف، نرحب بكم للحضور والتحدث إلينا"، قائلة إن عناصرها سينتشرون للقيام بمهامهم في مركز "فيلدز" التجاري صباح الاثنين.



وكان مركز "فيلدز" التجاري جنوب العاصمة الدنماركية قد شهد إطلاق النار الأسبوع الماضي.



وتحتجز الشرطة رجلا دنماركيا (22 عاما) لصلته بإطلاق النار يوم 3 يوليو الجاري، وذلك في وحدة الطب النفسي مع استمرار التحقيق.